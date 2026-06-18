В возрасте 82 лет умер мультипликатор Игорь Макаров

Умер мультипликатор Игорь Макаров В возрасте 82 лет умер мультипликатор Игорь Макаров

Москва18 июн Вести.На 83-м году жизни скончался мультипликатор Игорь Макаров. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича (1944-2026)… Союз кинематографистов России и Комиссия анимационного кино СК России выражают соболезнования родным и близким Игоря Аркадьевича говорится в некрологе, размещенном в Telegram-канале союза

Игорь Макаров родился 4 июня 1944 года. Окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища.

Работал на Центральном телевидении, где оформлял такие программы как "Артлото", "Вокруг смеха", "Волшебный фонарь" и "Бенефис". Принял участие в создании более 30 анимационных лент в киностудии "Союзмультфильм". Является художником-постановщиком мультфильмов "Очень синяя борода, "Пес в сапогах", "Стереотипы", "Йоксель-Моксель" и других.

В 1970-е годы работы Макарова вошли в сборник лучших карикатур мира.