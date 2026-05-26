Москва26 мая Вести.Певец Сергей Лазарев приехал на торжественную линейку по случаю последнего звонка в одну из школ Нижнего Новгорода, где выступил перед выпускниками и пожелал им больше креативить и верить в свои силы. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

Если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, работать, трудиться, креативить, то у вас обязательно все в жизни получится. Вы хотели, чтобы я приехал, и я здесь обратился певец к выпускникам

Он пожелал ребятам с легкостью преодолевать преграды, поступить в выбранные вузы и не опускать руки при неудачах. Лазарев назвал школьников будущим страны и призвал делать Россию лучше, красивее и счастливее.

Артист также признался, что до сих пор скучает по школе, и посоветовал не забывать учителей. Себя он называет выпускником прошлого века. Он окончил школу в 1999 году, 27 лет назад.

Выпускники 47-й нижегородской школы несколько недель назад записали видеообращение к певцу и пригласили его на праздник. Лазарев откликнулся и посетил праздничное мероприятие лично.