Певец Сергей Лазарев приехал на линейку к выпускникам школы в Нижнем Новгороде Сергей Лазарев приехал к нижегородским школьникам на последний звонок

Москва26 мая Вести.Певец Сергей Лазарев посетил торжественную линейку, которая состоялась в одной из школ Нижнего Новгорода по случаю последнего звонка у 11-классников. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

По нашим данным, выпускники несколько недель назад записали видеообращение к певцу, в котором пригласили его приехать на праздник.

11-классники из 47-й школы … узнали, что артист приедет в город с концертами 25 и 26 мая, и верили в "силу интернета" сказано в публикации

Мечта школьников осуществилась сегодня утром: 26 мая они пришли на линейку и увидели певца. Лазарев сделал фото с подростками, спел "В самое сердце" и пожелал ребятам удачи во взрослой жизни.