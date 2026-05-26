Москва26 мая Вести.Трек "Выпускной" ("Медлячок") в исполнении рэпера Басты стал самой популярной композицией о школе и взрослении среди российских выпускников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование "Кион музыки", Skillbox и Anketolog.ru.

В опросе поучаствовали 1,2 тысячи человек, среди которых были школьники и уже окончившие обучение взрослые.

Исследование было приурочено к празднику "Последний звонок", который в 2026 году Минпросвещения рекомендовало провести во вторник, 26 мая.

Самой популярной песней о взрослении среди респондентов младше 18 лет стал трек Басты "Выпускной" ("Медлячок"). Также в тройку вошли песни "Выпускной" Егора Крида и группы "Руки Вверх!" отмечается в сообщении

Согласно данным опроса, школьники хотя видеть на выпускных живое исполнение артистов. Самые желанные музыканты: Баста, "Руки Вверх" и Ваня Дмитриенко.

Взрослые отдали голос за "Руки Вверх", Басту и певицу Zivert.