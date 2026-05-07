Рязанским школьникам разрешили танцевать под Стинга на последнем звонке "Единая Россия" помогла рязанским школьникам отстоять песню для выпускного

Москва7 мая Вести.Партия "Единая Россия" помогла ученикам одной из рязанских школ самим выбрать музыку для выпускного вечера, сообщил Telegram-канал Mash.

Этот инцидент получил широкую огласку, после которой руководство школы решило не вводить никаких ограничений.

Директор школы Степан Куколь-Яснопольский сказал, что ребята сами выберут песню, которая прозвучит на выпускном.

Как заявил ранее депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, подобные ограничения являются странным толкованием закона о защите родного языка. Депутат считает, что школьники должны слушать ту музыку, которая им самим нравится.

В итоге ученики решили прощаться со школой под песню британского музыканта Стинга Shape of My Heart.