Москва7 маяВести.Партия "Единая Россия" помогла ученикам одной из рязанских школ самим выбрать музыку для выпускного вечера, сообщил Telegram-канал Mash.
Этот инцидент получил широкую огласку, после которой руководство школы решило не вводить никаких ограничений.
Директор школы Степан Куколь-Яснопольский сказал, что ребята сами выберут песню, которая прозвучит на выпускном.
Как заявил ранее депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, подобные ограничения являются странным толкованием закона о защите родного языка. Депутат считает, что школьники должны слушать ту музыку, которая им самим нравится.
В итоге ученики решили прощаться со школой под песню британского музыканта Стинга Shape of My Heart.