В ГД предложили закрепить право учеников самим выбирать платформы для общения В Госдуме предложили не навязывать в школах конкретные мессенджеры

Москва31 мая Вести.В КПРФ предложили закрепить законодательно право учащихся и педагогов самим выбирать, на какой цифровой платформе им общаться по поводу учебного процесса. Об этом рассказал депутат фракции Владимир Исаков в своем Telegram-канале.

Законом предусматривается закрепить право учащихся и педагогов самим выбирать, на какой цифровой платформе им общаться по поводу учебного процесса, и добровольно отказываться от тех соцсетей и мессенджеров, пользоваться которыми они не хотят написал парламентарий

При этом, по его словам, никаких санкций за это применяться не должно. В частности, нельзя будет отлучать ребенка от учебы, а педагога – от работы.

Ранее сообщалось, что после замедления и блокировки Telegram в РФ россияне массово стали переходить на азиатские мессенджеры.