В Нижнем Новгороде в честь последнего звонка зажглась подсветка на телебашне

На нижегородской телебашне зажглась подсветка в честь последнего звонка В Нижнем Новгороде в честь последнего звонка зажглась подсветка на телебашне

Москва26 мая Вести.На телебашне в Нижнем Новгороде включили подсветку в честь последнего звонка. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

На гранях башни появилось изображение колокольчика, а также разноцветных воздушных шаров и школьных принадлежностей, нарисованных на классной доске. Надпись "Последний звонок" стилизована под детский почерк

Полюбоваться иллюминацией можно будет с 21.00 до 21.30.

Ранее певец Сергей Лазарев приехал на торжественную линейку в одну из школ Нижнего Новгорода и выступил перед выпускниками. Так артист отреагировал на видеообращение, в котором школьники пригласили его на свой последний звонок.