Москва4 авг Вести.Русский и индийский самовары схожи в том, что являются символами гостеприимства. Однако у них есть довольно существенные различия в конструкции. Об этом ИС "Вести" рассказал владелец магазина самоваров в Кашмире Тарик Багдади.

По его словам, индийский самовар отличается от русского отсутствием крана и иной конструкцией ручки.

Все детали тщательно проработаны. Все выполнено исключительно вручную. Материал – стопроцентная медь, никаких примесей вроде латуни или других металлов здесь нет. Это чистая медь, что хорошо видно изнутри. Этот самовар немного отличается от вашего. Тут у вас другая ручка и используется кран. Функции, впрочем, те же. И русский самовар также хорош отметил Багдади

Традиция чаепития, символ кашмирского гостеприимства, пришла сюда из Персии и Центральной Азии. Первые же самовары, как считают некоторые историки, завезли в регион русские купцы. Слово "самовар" с тех пор прижилось и в Кашмире.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил президенту Индонезии самовар, а в ответ получил вазу. Обмен сувенирами – символ уважения, дружбы и стремления обеих стран к дальнейшему укреплению прочных двусторонних отношений.