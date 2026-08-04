Кружка с портретом Путина вдохновила жителя Индии позвать президента РФ в гости Житель Индии пригласил Путина в Кашмир и пообещал ему безопасность

Москва4 авг Вести.Житель индийского штата Джамму и Кашмир Гулам Хассан Кханьяри пьет чай из кружки с портретом президента России Владимира Путина. Он рассказал ИС "Вести", что мечтает принять российского лидера у себя в гостях и заверил, что Путин может приезжать к нему без охраны.

По словам Кханьяри, в детстве ему довелось увидеть бывшего лидера СССР Никиту Хрущева, когда тот в рамках дипломатического турне посещал административный центр штата Джамму и Кашмир, Шринагар, в 1955 году. Теперь Кханьяри ожидает подобного визита Путина и надеется, что тот посетит его дом.

Я всегда пью чай из этой кружки, из кружки с мистером Путиным. И когда Путин приедет в Индию, ему нужно обязательно посетить Кашмир. Я хочу, чтобы он пришел в мой дом. Здесь не нужно никакой охраны, я гарантирую безопасность заметил Кханьяри

Ранее отмечалось, что многие жители Кашмира учились в российских вузах, а также ведут совместный бизнес с россиянами.