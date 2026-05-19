В Гонконге обратили внимание на беспрецедентную дружбу Путина и Си Цзиньпина SCMP: дружба между Путиным и Си Цзиньпином беспрецедентна среди мировых лидеров

Москва19 мая Вести.Немногие отношения между мировыми лидерами были столь личными и дружественными, как отношения между председателем Китая Си Цзиньпином и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP) в преддверии визита российского лидера в Пекин.

Авторы публикации отметили, что глава КНР однажды даже называл Путина своим "лучшим и близким другом".

На протяжении многих лет их отношения определялись не только встречами на высшем уровне и государственными визитами, но и растущим числом личных ритуалов, связанных с едой, празднованием дней рождения, спортивными мероприятиями, прогулками на лодке и чаепитиями на берегу озера. заявили в SCMP

Газета привела в пример саммит АТЭС на индонезийском Бали, когда китайский лидер преподнес Путину торт на день рождения президента России.

Журналисты также напомнили, как в 2018 году главы государств надели синие фартуки и попробовали свои кулинарные способности в приготовлении блинов, после чего выпили по рюмке водки.

Ранее сам Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными.

Российский лидер напомнил, что 25 лет назад Российская Федерация и Китайская Народная Республика подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и подчеркнул, что этот документ стал прочной основой для формирования стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства​​​.