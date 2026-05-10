Владелец УАЗа в Индии перенес руль слева направо, чтобы ездить по правилам

Владелец единственного УАЗа в Индии рассказал о доработках машины

Москва10 мая Вести.Владелец единственного автомобиля УАЗ, находящегося в Индии, рассказал информационной службе "Вести" какие доработки пришлось сделать в машине, чтобы ездить по дорогам общего пользования в условиях левостороннего движения.

9 мая в Нью-Дели в честь Дня Победы прошел мотопробег, во главе которого ехал автомобиль УАЗ. Участники мероприятия выехали от российского посольства и проехали мимо Национального военного мемориала к Русскому дому, почтив память героев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Хозяин машины сравнивает ее с танком Т-34, отмечая ее надежность и простоту в обслуживании.

Это российский УАЗ. Машина раньше стояла на службе в индийских военно-воздушных силах. Мне очень нравится дизайн УАЗа. Я перенес руль слева направо, чтобы пользоваться машиной на индийских дорогах рассказал индиец

Ранее советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин отметил, что индийцы с каждым годом все шире празднуют День Победы.