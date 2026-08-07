Гендиректор "Молпродукта" рассказал, почему на рынке РФ мало осетинского сыра

В Северной Осетии готовы каждого угостить настоящим национальным сыром Гендиректор "Молпродукта" рассказал, почему на рынке РФ мало осетинского сыра

Москва7 авг Вести.Осетинский сыр славится вековыми традициями. Несмотря на это, на российском рынке продукт представлен пока в небольших количествах. Почему так происходит, рассказал ИС "Вести" генеральный директор ООО "Молпродукт" Алан Абаев.

По его словам, для решения этого вопроса следует обратить внимание на производителей молока

Надо обратить внимание на производителей молока. Мне кажется, что недостаточно им уделяется внимание, допустим их поддержке. Потому что [производить молоко] - это очень сложное дело сказал Абаев

На полках магазинов представлен широкий ассортимент травяных специй. Среди множества приправ покупатели чаще всего отдают предпочтение хмели-сунели.