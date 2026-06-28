АКОРТ: в магазинах сохраняется стабильный ассортимент гречки и других продуктов

В АКОРТ высказались по поводу наличия гречки в российских магазинах АКОРТ: в магазинах сохраняется стабильный ассортимент гречки и других продуктов

Москва28 июн Вести.В крупных российских торговых сетях сохраняется стабильный ассортимент гречневой крупы и других социально значимых продуктов, ни в одном из регионов дефицита нет. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Ранее в сети появились сообщения, что на юге России из магазинов якобы начала пропадать гречка.

По словам главы АКОРТ, которые приводит ТАСС, в организации не фиксируют повышенный спрос на товары первой необходимости.

В крупных торговых сетях сохраняется стабильный ассортимент гречневой крупы и других социально значимых продуктов, дефицита нет ни в одном из регионов, включая юг страны сказал Богданов

По его словам, гречневая крупа относится к категории социально значимых товаров, поэтому ритейлеры на постоянной основе обеспечивают ее наличие на полках и поддерживают необходимый объем складских запасов. На данный момент в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок.

Как сказано в материале, объем запасов основных социально значимых продуктов на складах и в торговых залах рассчитан минимум на месяц, при этом постоянно пополняется. Позиции бакалейной группы - крупы, сахар, соль и макаронные изделия, - рассчитаны на более продолжительный период. Ключевые непродовольственные товары также присутствуют на складах в объемах, превышающих месячную потребность.

В январе СМИ сообщали, что Россия вышла на первое место по поставкам гречки в США.