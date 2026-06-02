Эксперт рассказала, что будет с ценами на абрикосы и черешню в этом году Эксперт оценила, как ограничения на ввоз черешни из Армении повлияют на рынок РФ

Москва2 июн Вести.Ограничения на ввоз черешни из Армении существенно не повлияют на российский рынок. Об этом ИС "Вести" заявила генеральный директор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий.

По ее словам, Армения играет достаточно важную роль на российском рынке, но не критическую, так как сезон урожая там совпадает с такими крупными странами-поставщиками, как Азербайджан и Турция. Соответственно, замена возможна, отмечает эксперт.

Слишком много факторов влияет на цену. Поэтому точные изменения предсказать невозможно. Можно отметить, что в этом сезоне с косточковыми, скорее всего, будет меньшая проблема, чем она была в предыдущем, поскольку наши основные поставщики косточковых – это Турция и Азербайджан. В прошлом году, особенно Турция, очень сильно пострадала от весенних заморозков, были большие сокращения. И, соответственно, поставки из Турции на российский рынок снижались. Это, скорее всего, отметили все покупатели этого вида фруктов в России, в первую очередь черешни и абрикосов. И было очень заметно по тому, как сформировались цены. В этом сезоне наиболее вероятно, такой сложной ситуации не возникнет, даже при учете потери того объема урожая, который поставляет Армения сказала Ирина Козий

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничивает ввоз на территорию России косточковых плодов, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.