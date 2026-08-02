Россиянам рассказали, как правильно выбирать сок и нектар в магазине Роскачество: при покупке сока стоит обращать внимание на информацию на упаковке

Москва2 авг Вести.Содержание сока в нектаре должно быть не менее 20-50%, в морсе - не менее 15%, в соке - 100%, вся эта информация должна быть указана на упаковке, рассказали ТАСС в Роскачестве.

При покупке стоит обращать внимание на упаковку и обозначения на ней. В соке должно быть не менее 100% сока, в нектаре - не менее 20-50%, в морсе - не менее 15% говорится в сообщении

Также необходимо удостовериться в целостности упаковки. Специалисты советуют отдавать предпочтение продукции, отмеченной российским знаком качества.