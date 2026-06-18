Москва18 июн Вести.Клюквенный морс в многослойной картонной упаковке лучше сохраняет витамины, минералы и другие полезные свойства продукта, сообщили в Роскачестве.

Эксперты в комментарии NEWS.ru напомнили, что клюквенный морс считается одним из популярных натуральных напитков для поддержания иммунитета. При его производстве используется кратковременная тепловая обработка, которая сохраняет большинство полезных веществ.

Многослойная картонная упаковка дополнительно защищает продукт от света, воздуха и микроорганизмов, позволяя сохранять больше полезных свойств. Стеклянная бутылка дает возможность визуально оценить цвет напитка, однако пропускает свет, что может влиять на сохранность природных пигментов рассказали в ведомстве

В Роскачестве также обратили внимание, что покупатели нередко путают морс с морсовым напитком. На упаковке настоящего продукта должно быть указано "Морс клюквенный", "Клюквенный морс" или "Морс из клюквы", а содержание сока должно составлять не менее 15%.

Специалисты пояснили, что морсовый напиток не относится к соковой продукции и может содержать подсластители, синтетические ароматизаторы и консерванты. Кроме того, сок клюквы в нем может присутствовать в объеме всего 5%. При выборе напитка также рекомендуется обращать внимание на цвет: слишком яркий или коричневый оттенок может свидетельствовать о наличии искусственных красителей, тогда как качественный морс должен иметь естественный цвет ягоды.