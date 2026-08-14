В Роскачестве назвали неожиданный минус вина с винтовой пробкой Роскачество: вино с винтовой пробкой может пахнуть луком

Москва14 авг Вести.Вино с винтовой пробкой сразу после открытия может иметь неприятный запах, напоминающий лук или тухлые яйца, однако обычно он быстро исчезает. Об этом NEWS.ru рассказали эксперты Роскачества.

По их словам, при полной герметичности бутылки в вине без доступа кислорода может начаться восстановительный процесс. При этом винтовая пробка защищает напиток от окисления и помогает сохранять его свежесть.

Спасает аэрация: достаточно подержать вино в бокале 10–15 минут, и запах уходит сообщили в Роскачестве

Эксперты отметили, что винтовая крышка состоит из алюминиевого колпачка и специальной пластиковой прокладки, которая не допускает контакта вина с металлом и регулирует газообмен. При этом противники такой системы считают, что она не позволяет напитку созревать так же, как при использовании натуральной пробки.

По данным Роскачества, вероятность столкнуться с дефектом вина при использовании винтовой пробки составляет около 0,01%. Среди преимуществ такого способа укупорки специалисты также назвали сохранение свежести и фруктовых оттенков напитка, особенно в белых и розовых винах.

Кроме того, винтовая пробка удобнее натуральной, поскольку для открытия бутылки не нужен штопор. Эксперты добавили, что она обходится дешевле пробок из натуральной коры, что может снижать конечную стоимость вина.