Прогноз: более 70% всего вина в России к 2028 году будет отечественным Рост доли российского вина будет происходить за счет сокращения импорта

Москва9 авг Вести.В ближайшие годы более 70% всего вина в России будет отечественным. Такой прогноз для РИА Новости предоставила Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР).

Мы предполагаем, что через 2–3 года российский рынок вина станет значительно более "отечественным", зрелым и сегментированным отметили в ассоциации

По мнению экспертов, рост доли отечественного вина на российском рынке будет происходить за счет сокращения импорта и расширения виноградников. Также ожидается развитие новых категорий: органические, безалкогольные вина и малые форматы упаковки.

Российское вино перестанет восприниматься как альтернатива импорту и станет самостоятельной категорией с собственными "звездами".

Отмечается, что отечественные виноделы не успевают удовлетворить растущий спрос на российскую алкогольную продукцию. Так, лучшие позиции быстро раскупаются, а в премиальном сегменте сохраняется дефицит. Однако, по мнению аналитиков, рост затрат и ограниченный объем винограда хорошего сорта может привести и к повышению средней цены.