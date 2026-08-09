Москва9 авгВести.В ближайшие годы более 70% всего вина в России будет отечественным. Такой прогноз для РИА Новости предоставила Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР).
Мы предполагаем, что через 2–3 года российский рынок вина станет значительно более "отечественным", зрелым и сегментированнымотметили в ассоциации
По мнению экспертов, рост доли отечественного вина на российском рынке будет происходить за счет сокращения импорта и расширения виноградников. Также ожидается развитие новых категорий: органические, безалкогольные вина и малые форматы упаковки.
Российское вино перестанет восприниматься как альтернатива импорту и станет самостоятельной категорией с собственными "звездами".
Отмечается, что отечественные виноделы не успевают удовлетворить растущий спрос на российскую алкогольную продукцию. Так, лучшие позиции быстро раскупаются, а в премиальном сегменте сохраняется дефицит. Однако, по мнению аналитиков, рост затрат и ограниченный объем винограда хорошего сорта может привести и к повышению средней цены.