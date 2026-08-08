Москва8 авгВести.Большой выбор хорошего российского вина можно найти в диапазоне 700 – 1500 рублей, более дешевые вина вызывают сомнения в качестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию виноградарей и виноделов России (АВВР).
В России сегодня есть хорошее вино за адекватные деньги... В ценовом диапазоне 700-1500 рублей можно найти много достойных российских винотмечается в сообщении
Более дешевые вина стоимостью в 400-500 рублей - это всегда лотерея и компромисс, в этой ценовой категории лучше доверять крупным производителям, которые могут снижать цену за счет объемов, заявляет ассоциация.
В дорогих винах от 1500 рублей большую роль играют выдержка и терруар, это более сложные напитки, указали специалисты.
При этом цена сама по себе ничего не гарантирует, подчеркнули в ассоциации.
Весной глава Роскачества Максим Протасов говорил, что хорошее российское вино от крупных производителей можно купить в магазинах за 400 рублей.