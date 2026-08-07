Названа сумма, которую россияне готовы потратить на кофе Исследование: россияне готовы заплатить за чашку кофе до 350 рублей

Москва7 авг Вести.Почти половина россиян готовы заплатить за чашку кофе от 150 до 250 рублей, четверть – до 350 рублей, свидетельствуют данные опроса, проведенного сетью кофеен "Кофелайк".

От 150 до 250 рублей на чашку кофе готовы потратить 46,7% участников опроса, 23,3% - от 250 до 350 рублей. Купить кофе дороже готовы 8,6% респондентов, а 16,7% могут заплатить за чашку кофе до 150 рублей. 4,7% затруднились с ответом.

Почти каждый день посещают кофейни 8% опрошенных, треть респондентов – 32% - заходят в кофейни 1-2 раза в неделю. Вообще никогда не бывают в кофейнях 7% участников опроса.

Основная причина посещения кофеен для большинства россиян – просто выпить кофе или другой напиток вне дома. Этот вариант выбрали 56,7% опрошенных. Для почти 40% респондентов кофейня – это место встречи с друзьями. Кроме того, россияне заходят в кофейни, чтобы перекусить, познакомиться с новыми вкусами, отметить праздники и встретить знакомых, с которыми давно не виделись.

Вкус кофе и напитков будет решающим при выборе любимой кофейни для 66,7% респондентов. Также имеет значение вежливость персонала, наличие удобной мебели, дизайн помещения, домашний уют, наличие Wi-Fi. 5,3% респондентов ждут от кофеен веселья, музыки и развлечений.

Большинство опрошенных (68,3%) не будут ходить в кофейню, если там невкусный кофе. Среди других негативных факторов названы шум, неудобная мебель, небольшой выбор напитков, отсутствие Wi-Fi, дизайн помещения и ограниченное пространство, недостаточное для большой компании.