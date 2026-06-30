Исследование: Сочи занял первое место по среднему чеку в кафе Исследование: в Сочи средний чек в кафе превышает 4300 рублей

Москва30 июн Вести.Самый высокий средний чек в кафе зафиксирован в Сочи — 4 382 рубля, выяснили аналитики сервиса "Работа.ру" и финтех-компании "ЮMoney". За период с 1 мая по 15 июня он вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (исследование есть в распоряжении ТАСС).

В Краснодарском крае средний чек составил 2 757 руб. (+15%), в Краснодаре — 2 696 руб. (+8%), в Приморском крае — 3 109 руб. (без изменений). Лидером по росту спроса стала Удмуртия: количество заказов выросло в 2,5 раза при среднем чеке 1 160 руб. Двукратный рост показала Оренбургская область (1 800 руб.), затем следуют Омская (+72%, 2 447 руб.) и Нижегородская (+66%, 1 889 руб.).

Самым популярным направлением гастротуризма стал Кавказ (33%), следом — юг России (17%) и Дальний Восток (15%). В Приморье число заказов выросло на 48% по сравнению с прошлым годом.

При этом 52% туристов предпочитают проверенные рестораны с современной подачей национальных блюд, 23% ищут аутентики на фермерских рынках, 14% отправляются в экспедиции за локальной едой.