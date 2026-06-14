Эксперт - о развитии в России винодельческой отрасли Председатель АВВР Беловол рассказала, как развивается виноделие в России

Москва14 июн Вести.В России активно осваиваются виноградопригодные земли и выстраивается база питомниководства для развития виноделия в стране. Об этом ИС "Вести" рассказала председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), управляющий директор винодельческих и виноградарских предприятий Кубани Жанна Беловол.

Она обратила внимание, что основная задача ассоциации – услышать мнения виноделов по технологии производства и развитию отрасли.

Самый главный и важный вопрос для меня, как для производственника, так как я занимаюсь еще и агрослужбой, то есть выращиванием винограда, - это вопрос наших саженцев. Потому что у нас не может быть уверенности в завтрашнем дне, если мы не выстроим базу питомниководства сообщила Жанна Беловол

Она напомнила: чтобы нарастить объемы и повысить качество вина, нужен хороший виноград.

Мы говорим о том, что необходимо осваивать и закладывать виноградопригодные земли. В Краснодарском крае у нас прирастает от 1300 до 2000 гектаров. То есть это, по большому счету, серьезная площадь. Но есть возможность еще закладывать сказала председатель АВВР

Возможности расширять территорию виноградников есть по всем регионам, где выращивают виноград, добавила Беловол.

13 июня в Геленджике открылся первый в мире винный город "Белый мыс". Помимо музея, на территории кластера находятся энотека с крупнейшей коллекцией российского вина, дегустационные залы, тематические рестораны, театр, кинотеатр, экспоцентр. По масштабу и тематическому охвату - это одна из крупнейших в мире экспозиций. В основе - подлинные предметы и архивные документы, значительная часть которых ранее не экспонировалась.

На открытии винного города вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что площадь виноградников в России составляет порядка 113 тысяч гектаров, ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров.