Москва14 июн Вести.В музее вина Льва Голицына в Геленджике показали уникальный артефакт – бутылку вина, пережившую Великую Отечественную войну и эвакуацию.

Старший экскурсовод музея Светлана Арищина рассказала ИС "Вести", что на бутылке мелом обозначен номер, который ставили на каждом винном напитке того времени.

Каждой бутылке был присвоен свой номер, для того чтобы потом – после эвакуации – их вернуть в сокровищницу. И кадры редкие, как проходила эвакуация. Это [были] вина в бутылках и вина в бочках. На Ялтинской конференции в 1945 году был представлен на стол дегустационный сет, который создавал Павел Новичков – винодел, который эту коллекцию сберег. И были представлены вина Массандры отметила Арищина

В Геленджике 13 июня для туристов открылся музей основоположника российского виноделия князя Льва Голицына и военного города "Белый мыс". Это первый подобный проект не только в России, но и в мире.