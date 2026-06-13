Архитектор Винного города в Геленджике рассказал, в чем уникальность проекта

Волнообразный биотек: в чем особенность архитектуры Винного города "Белый мыс" Архитектор Винного города в Геленджике рассказал, в чем уникальность проекта

Москва13 июн Вести.Проект Винного города "Белый мыс" в Геленджике выполнен в стиле биотек, волнообразные формы зданий повторяют формы гор, ассоциируются с морем и плетущейся лозой винограда, рассказал руководитель архитектурного бюро Dyer Филипп Болл в интервью ИС "Вести".

Первый в мире Винный город и крупнейший в России музей вина Льва Голицына открыли в Геленджике 13 июня. Комплекс занимает площадь в более чем 42 тыс. квадратных метров. В него входят энотека с одной из крупнейших коллекций российского вина, рестораны, дегустационные, выставочные и кинозалы. Архитектором выступило бюро Dyer под руководством Филиппа Болла.

Мы хотели создать своего рода крышу с зеленым ниспадающим холмом, напоминающим виноградники. Когда вы идете по улице, вы видите крышу, деревья и горы вдалеке. Архитектуру определяют белые линии, обозначающие край улицы. Наша цель – создать ощущение волнения, благодаря пространству и формам отметил архитектор

На площадке также работают Академия вина, испытательно‑лабораторный центр и представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Проект реализован группой Банка "Россия".

Планируется, что в кластере до 2028 года построят 5-звездочный отель, более 300 апартаментов, театр воды, яхт‑клуб и круизный терминал.