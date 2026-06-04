В городе Sea Breeze будут ездить только гольф-кары, заявил Агаларов Агаларов: Sea Breeze станет первым городом, где будут ездить только гольф-кары

Москва4 июн Вести.Город-курорт Sea Breeze в Азербайджане станет первым в мире, где люди будут передвигаться только на гольф-карах. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился председатель правления Азербайджано-Российского делового совета Эмин Агаларов в рамках ПМЭФ-2026.

Он добавил, что важной частью его работы является интеграция российского бизнеса в Азербайджан, а азербайджанского бизнеса — в Россию.

Задача делового совета — это интеграция российского бизнеса в Азербайджан, азербайджанского бизнеса — в Россию. И мы, соответственно, должны правильно организовать эту синергию… Sea Breeze, которому 20 лет в этом году, действительно, наверное, такой успешный пример бизнес-кооперации… Как человек там будет себя чувствовать, как он будет там жить со своей семьей. Соответственно, мастер-план подразумевает отдельные дороги для гольф-каров. То есть это первый город в мире, где люди будут передвигаться только на гольф-карах. То есть ты машину запарковал в гараже, дальше у тебя есть дороги, в которые некоторые места ты можешь попасть только на багги. Причем есть и частные багги, и такси-багги, и бесплатные багги заявил Агаларов

Sea Breeze - это крупный элитный курортный комплекс на берегу Каспия. Он находится в азербайджанском поселке Нардаран, всего в 20 минутах от центра Баку и местного аэропорта. Проект создал и владеет им известный музыкант и предприниматель Эмин Агаларов.