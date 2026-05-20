Калининградцы не согласны со строительством высотного отеля на Куршской косе Калининградские власти выступили против строительства гостиницы на Куршской косе

Москва20 мая Вести.В Калининградской области жестко раскритиковали план по строительству высотной гостиницы на Куршской косе. Об этом сообщает "Российская газета". Калининградцы назвали будущую гостиницу в охраняемой природной зоне "стеной смерти".

Возведение здания вызвало критику у экологов. Строительство создаст реальную угрозу для миграции перелетных птиц. Стеклянные панели на высоких зданиях (более 20 метров) могут ослепить птиц. Так уже произошло в Зеленоградске, где из-за установленных на променаде стеклянных ограждений стали гибнуть чайки.

Строительство отрицательно скажется и на акватории Куршского залива. Проект угрожает популяции различных видов рыб, в том числе промысловым.

Проведенная по инициативе застройщика экспертиза негативного воздействия на окружающую среду показала, что все прогнозируемые риски обратимы. Также строительство волнолома защитит бухту от штормов и подтоплений. Тем не менее, строительный проект не нашел поддержки у экспертов. По их мнению, около 35 процентов пролетающих над косой миллионов птиц погибнут от ударов о здание.

Власти Калининградской области согласны с мнением местных жителей и экологов. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что он не поддержит подобный проект.

Наша задача - беречь национальное достояние региона и страны, а не придумывать обходные пути ради коммерческих интересов заявил губернатор

На фоне массовой критики застройщик снял проект с общественных слушаний. Их планировалось провести с 22 апреля по 21 мая. Тем не менее, от идеи строительства высотного гостиничного комплекса застройщик не отказался и планирует его доработать.