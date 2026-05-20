Москва20 маяВести.В Калининградской области жестко раскритиковали план по строительству высотной гостиницы на Куршской косе. Об этом сообщает "Российская газета". Калининградцы назвали будущую гостиницу в охраняемой природной зоне "стеной смерти".
Возведение здания вызвало критику у экологов. Строительство создаст реальную угрозу для миграции перелетных птиц. Стеклянные панели на высоких зданиях (более 20 метров) могут ослепить птиц. Так уже произошло в Зеленоградске, где из-за установленных на променаде стеклянных ограждений стали гибнуть чайки.
Строительство отрицательно скажется и на акватории Куршского залива. Проект угрожает популяции различных видов рыб, в том числе промысловым.
Проведенная по инициативе застройщика экспертиза негативного воздействия на окружающую среду показала, что все прогнозируемые риски обратимы. Также строительство волнолома защитит бухту от штормов и подтоплений. Тем не менее, строительный проект не нашел поддержки у экспертов. По их мнению, около 35 процентов пролетающих над косой миллионов птиц погибнут от ударов о здание.
Власти Калининградской области согласны с мнением местных жителей и экологов. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что он не поддержит подобный проект.
Наша задача - беречь национальное достояние региона и страны, а не придумывать обходные пути ради коммерческих интересовзаявил губернатор
На фоне массовой критики застройщик снял проект с общественных слушаний. Их планировалось провести с 22 апреля по 21 мая. Тем не менее, от идеи строительства высотного гостиничного комплекса застройщик не отказался и планирует его доработать.