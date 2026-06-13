Москва13 июн Вести.В Геленджике для туристов открыли музей основоположника российского виноделия князя Льва Голицына и винный город "Белый мыс", сообщает ИС "Вести". О новом проекте рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Торжественный запуск проекта состоялся 13 июня. На открытие музея вина Льва Голицына и винного города "Белый мыс" приехали представители профессионального сообщества и партнеры отрасли. Это первый подобный проект не только в России, но и в мире.

Предмет гордости для Краснодарского края и для всей нашей страны — 1 800 различных наименований. Вы задумайтесь, шесть лет назад, мы даже не то что мечтать, мы думать об этом не могли. А сегодня у нас виноградопригодная земля, у нас растут виноградники. Ну, и, конечно, наше российское вино стало не просто популярным, оно стало модным сказал губернатор

Защита виноградопригодных земель и принятый закон о виноградорстве и виноделии помогли объединить в стране рынок вокруг общих правил. И дать толчок развитию всей винодельческой отрасли в России, отметила председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Жанна Беловол.

Мы поедем в Дагестан. Я должна убеждать наших коллег, что для того, чтобы государство нам доверяло, мы должны делать стопроцентный качественный продукт. И у нас должна быть прозрачность и прослеживаемость рассказала она

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