Первый в России музей традиционной культуры Китая открыли в Вологде

В Вологде открыли первый в России музей традиционной культуры Китая Первый в России музей традиционной культуры Китая открыли в Вологде

Москва10 июн Вести.Проект выставочного пространства реализован в рамках соглашения о партнерстве между Вологодской областью и провинцией Шэньси. Автор идеи Глеб Музруков в интервью ИС "Вести" рассказал, что по его просьбе некоторые дорогостоящие экспонаты были переданы музею безвозмездно.

В Международный день диалога цивилизаций в Вологде открылся первый и пока единственный в России музей традиционной культуры Китая. Он создан по личной инициативе губернатора региона Георгия Филимонова, а также при поддержке Министерства иностранных дел России и посольства КНР.

Музей традиционной культуры Китая в нашей любимой Вологде – это не просто собрание произведений искусства, это возможность прикоснуться к вечной красоте, это приглашение к диалогу культур, к диалогу цивилизаций отметил губернатор

Слоган музея – "Вологодское кружево китайской культуры". В залах – более 200 экспонатов. Экспозиция разделена на несколько тематических зон, каждая из которых погружает в особую грань китайской цивилизации. В витринах представлены изысканные изделия из керамики, бронзовые артефакты и тончайшая китайская вышивка.

Выставочное пространство объединяет шаолиньскую воинскую культуру, культуру провинции Шэньси с величественными фигурами терракотовых воинов, исинскую керамику "Цзыша" и другие виды китайского искусства. Все технические находки придумал автор концепции музея, член Союза художников декоративно-прикладного искусства Глеб Музруков.

Исинская чайная посуда совершенно уникальная. Передана в дар Исинской отраслевой ассоциацией керамики. Стоимость этих чайников превышает 300 тыс. долларов. Они переданы безвозмездно по моей просьбе рассказал он

Экспозицию музея дополняют уникальные предметы из коллекции Вологодской картинной галереи, среди которых изящные шелковые свитки середины XIX века, а также две самобытные народные китайские картинки. Специально к открытию экспозиции произведения прошли реставрацию. Параллельно готовится к открытию музей Вологодской области в китайской провинции Шэньси.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Россией являются образцом нового типа отношений между крупными державами.