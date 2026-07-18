"Почти 30 лет и сотни выступлений": Гергиев о выступлениях Мариинки в Китае

Гергиев вспомнил о первом выступлении Мариинского театра в Китае "Почти 30 лет и сотни выступлений": Гергиев о выступлениях Мариинки в Китае

Москва18 июл Вести.Коллектив Мариинского театра был первым из международного сообщества музыкантов, кто выступил в Китае. Об этом ИС "Вести" рассказал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, российский дирижер оркестра Валерий Гергиев.

Он напомнил, что Мариинка открывала Национальный центр исполнительских искусств КНР в 2007 году.

Думаю, что мы были буквально первыми из международного сообщества музыкантов, которые выступили в Китае, в частности, в Национальном центре исполнительских искусств, который мы в свое время открывали. Это было в 2007 году. А вообще мы дебютировали в Китайской Народной Республике в 1998 году, это уже почти 30 лет. Это сотни и сотни выступлений для Мариинского театра заявил Гергиев

Ранее Гергиев получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отметил роль Гергиева в проведении общественно значимых мероприятий.