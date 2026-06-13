В Геленджике построили Винный город "Белый мыс" и музей вина Льва Голицына В Геленджике построили Винный город "Белый мыс" и музей вина Льва Голицына

Москва13 июн Вести.Крупнейший в России музей вина Льва Голицына и Винный город "Белый мыс" открылись 13 июня в Геленджике, сообщает Telegram-канал Baza.

Комплекс занимает площадь в более чем 42 тысячи квадратных метров. В него входят энотека с одной из крупнейших коллекций российского вина, рестораны, дегустационные, выставочные и кинозалы. Кроме того, на площадке работают Академия вина, испытательно‑лабораторный центр и представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Проект реализован группой Банка "Россия".

Планируется, что в кластере до 2028 года построят 5-звездочный отель, более 300 апартаментов, театр воды, яхт‑клуб и круизный терминал.