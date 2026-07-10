Три города Вологодской области отпразднуют юбилеи в 2027 году Губернатор Вологодчины: в регионе в 2027 году отметят юбилеи сразу трех городов

Москва10 июл Вести.В 2027 году Вологодская область готовится отметить одновременно юбилеи трех крупнейших городов региона - Вологды, Великого Устюга и Череповца. За каждой из этих дат - цепь исторических событий и достижения новейшего времени, заявил в интервью ИС "Вести" губернатор региона Георгий Филимонов.

Масштабные реставрационные работы в Вологодском кремле продолжаются четвертый год. На текущий момент завершено восстановление Пятницкой башни и северной стены. В рамках комплексного проекта, охватывающего 19 объектов ансамбля, реставрация ведется при поддержке региональной программы "Наследие Вологодчины" и национального проекта "Культура". Особый статус мероприятий обусловлен подготовкой к празднованию юбилеев, имеющих федеральное значение.

Вологодская область тесно связана с именем Иоанна Васильевича Грозного, который хотел перенести столицу русского государства в Вологду. И это был серьезный план, который он вынашивал, есть тому и летописные подтверждения. И мы гордимся этой историей. Чего стоит только Софийский собор в нашей красавице - Вологде, который мы сейчас вместе с Минкультом России реставрируем. Готовимся к празднованию 880-летия Вологды, 880-летия Великого Устюга и 250-летия Череповца рассказал Филимонов

Он отметил, что Вологодская область является идеальной декорацией для исторических реконструкций. Белозерск, к примеру, упоминается в "Повести временных лет". Он старше Москвы и ровесник Великому Новгороду. Там пересекались торговые пути славян, скандинавов и финно-угров. Звучали наречия Прибалтики, уживались люди различных верований, сочетались традиции разных народов и стран.

Ранее Филимонов заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме Вологодская область подписала 15 соглашений на сумму 25,5 миллиарда рублей.