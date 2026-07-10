Москва10 июл Вести.На сегодняшний день объем финансовой помощи, направленной на нужды фронта и поддержку семей участников СВО региональными властями Вологодской области превысил 12 миллиардов рублей. Об этом рассказал ИС "Вести" губернатор региона Георгий Филимонов.

Мы направили на поддержку фронта и семей участников СВО уже более 12 миллиардов рублей... В Вологодской области мы не разделяем военнослужащих на категории. Все они для нас герои, все они для нас лучшие, все они для нас новая элита. Это и мобилизованные воины, и контрактники, и добровольцы, и сотрудники ЧВК. Всем одинаковое внимание. И войнам, и их семьям рассказал Филимонов

Он добавил, что в Череповце начал работу первый в регионе единый центр поддержки и социальной реабилитации. Учреждение ориентировано на комплексное сопровождение не только ветеранов боевых действий, но и членов их семей. Благодаря формату "одного окна" посетители могут оперативно получить квалифицированную помощь юристов, психологов, специалистов службы занятости и медицинских работников в одном месте.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции получили право на бесплатное оказание психологической помощи в российских регионах.