Москва13 апр Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в мессенджере МАХ об увеличении размера выплат для бойцов СВО, которые заключат контракт с Министерством обороны России.

Эта мера направлена на поддержку воинов и их семей.

Теперь общая сумма должна составить 3,5 миллиона рублей сообщил он

По словам главы субъекта, важно, чтобы у тех, кто становится на защиту Родины, была уверенность в завтрашнем дне, поэтому в регионе будет продолжена работа по поддержке семей военнослужащих.