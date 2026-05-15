Участникам СВО из Владимирской области увеличили разовую выплату до 2,6 млн

Москва15 мая Вести.Указом губернатора Владимирской области Александра Авдеева увеличена единовременная выплата участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Она предназначена защитникам, которые заключили или планируют заключить контракт с Минобороны России в период с 15 мая по 30 июня 2026 года.

Региональная единовременная выплата заключившим контракт на участие в СВО выросла до 2,6 млн рублей сказано в сообщении

Отныне основные категории военнослужащих с учетом федеральных выплат будут получать 3 млн рублей.