На ПМЭФ утвержден план мероприятий к 600-летию Соловков Цыбульский и Беглов подписали план мероприятий к 600-летию Соловков

Москва5 июн Вести.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали план мероприятий по подготовке и проведению празднования 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Документ рассчитан на 2026–2029 годы и предусматривает совместную работу Санкт-Петербурга и Архангельской области.

Соловецкий архипелаг имеет особое историческое, духовное и культурное значение для всей страны. Подготовка к юбилейной дате направлена не только на проведение памятных и просветительских мероприятий, но и на укрепление межрегионального сотрудничества, развитие туристического потенциала Соловков, поддержку образовательных и молодежных проектов, сохранение объектов культурного наследия и повышение транспортной доступности архипелага говорится в сообщении, опубликованном на сайте

По словам Цыбульского, реализация утвержденного плана позволит обеспечить высокий организационный уровень подготовки и проведения юбилея, а также сформирует основу для дальнейшего устойчивого развития Соловецкого архипелага как территории федерального значения, обладающей исключительной духовной, культурной и исторической ценностью.

Рассказывая о некоторых запланированных мероприятиях, в материале отмечается, что в 2026 году в школах планируется презентация методических пособий, посвященных истории, культуре и географии Соловков, а также истории Соловецкой школы юнг; в 2027 году планируется проведение конференции "К 600-летию Соловецкого монастыря", а также организация исследовательской молодежной экспедиции "Живая история", посвященной 35-летию возвращения святых мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа в родную обитель; в 2028 году стороны проработают возможность организации прямого авиасообщения по маршруту Архангельск – Соловки – Санкт-Петербург и в обратном направлении; в 2029 году предполагается проведение научно-практической конференции "Соловецкий архипелаг – духовный форпост России".

Особое значение в плане отводится сохранению объектов культурного наследия. В числе приоритетов – восстановление историко-культурных объектов архипелага, включая масштабную реставрацию Свято-Троицкого Анзерского скита сказано в тексте

Празднование 600-летия основания первого монашеского поселения (Савватий и Герман) на Соловецком архипелаге состоится в 2029 году. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 19 октября 2023 года. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране.