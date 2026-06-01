На Соловках начали реставрировать ангар для гидросамолетов 1920-х годов Реставрация памятника "Ангар для гидросамолетов" началась на Соловках

Москва1 июн Вести.На Соловецких островах в Архангельской области стартовали работы по реставрации памятника федерального значения "Ангар для гидросамолетов". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Ведется подготовка к восстановительным работам. В настоящее время на остров уже завезены материалы и оборудование, ведется монтаж ограждений, навеса и бытовок рабочих.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также выступил за разработку культурно-образовательной программы для школьников, желающих посетить Соловки.

В 2029 году первое монашеское поселение на Соловецком архипелаге будет отмечать свой юбилей – 600-летие. Именно под это событие и подразумеваются мероприятия.