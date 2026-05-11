Москва11 мая Вести.Оцифровка фресок Дионисия начата в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Речь идет о единственной росписи Дионисия, принадлежность которой подтверждена и полностью сохранилась до наших дней без обновлений.

Они занимают 600 м² — это вся внутренняя поверхность храма, и являются высшим проявлением русского фрескового искусства XV–XVI веков уточнил глава региона в мессенджере MAX

Работы будут вестись в рамках соглашения, заключенного между Кирилло-Белозерским музеем-заповедником и Московским университетом геодезии и картографии.

Планируется, что в цифровой формат переведут около 300 сюжетов. Это позволит осуществлять контроль сохранности фресок, проводить научные исследования в дистанционном формате и упростить доступ к росписям специалистам и широкой публике по всему миру.