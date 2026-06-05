Москва5 июнВести.На Петербургском международном экономическом форуме Вологодская область подписала 15 соглашений на сумму 25,5 миллиарда рублей. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор региона Георгий Филимонов.
По его словам, в первую очередь, это партнерство с компанией "ФосАгро".
В этот год на Санкт-Петербургском экономическом форуме Вологодская область подписала 15 соглашений на сумму 25,5 млрд рублей … Мы продолжаем это активное, равноправное, прозрачное, честное, частное государственное партнерство [с "ФосАгро"]. Компания … поставляет удобрения в более чем 90 стран мирасказал Филимонов
Также он добавил, что это сотрудничество помогает развитию сельского хозяйства в Вологодской области.
Потому что Вологодская область демонстрирует рекорды по надоям … За 2024 год мы показали впервые рекорд за 34 года, а в 2025 году по итогам отчетности за год мы превзошли собственный рекорд и показали 696,5 тысячи тонн молока в хозяйствах всех категорийотметил Филимонов
Ранее губернатор Вологодской области назвал возглавляемый им регион самым русским в стране.