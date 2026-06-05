Вологодская область подписала на ПМЭФ 15 соглашений на 25,5 млрд рублей Филимонов: Вологодская область подписала на ПМЭФ 15 соглашений на 25,5 млрд руб.

Москва5 июн Вести.На Петербургском международном экономическом форуме Вологодская область подписала 15 соглашений на сумму 25,5 миллиарда рублей. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, в первую очередь, это партнерство с компанией "ФосАгро".

В этот год на Санкт-Петербургском экономическом форуме Вологодская область подписала 15 соглашений на сумму 25,5 млрд рублей … Мы продолжаем это активное, равноправное, прозрачное, честное, частное государственное партнерство [с "ФосАгро"]. Компания … поставляет удобрения в более чем 90 стран мира сказал Филимонов

Также он добавил, что это сотрудничество помогает развитию сельского хозяйства в Вологодской области.

Потому что Вологодская область демонстрирует рекорды по надоям … За 2024 год мы показали впервые рекорд за 34 года, а в 2025 году по итогам отчетности за год мы превзошли собственный рекорд и показали 696,5 тысячи тонн молока в хозяйствах всех категорий отметил Филимонов

Ранее губернатор Вологодской области назвал возглавляемый им регион самым русским в стране.