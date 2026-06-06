Москва6 июн Вести.Брянская область на Петербургском международном экономическом форуме по итогам второго дня мероприятия провела более десятка встреч, а одним из ключевых соглашений, подписанных на форуме, стало подписание соглашения с "Мираторгом". Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По словам главы региона, форум стал уникальной площадкой, позволяющей оперативно решать различные вопросы.

Прошли много встреч – сегодня еще будет, уже больше десятка уже прошли, я думаю, сегодня не меньше будет. Но все они так или иначе связаны со знакомством с теми людьми, которые присутствуют в регионе. И здесь, на самом деле, для чего форумы существуют? Это как раз та самая площадка, где можно концентрированно, оперативно обсудить многие вопросы, и что самое важное – с глазу на глаз. Из самых значимых, наверное, – это вчерашнее соглашение с "Мираторгом" – их очередной для региона инвестиционный проект, свинокомплексы. Чрезвычайно актуальная история заявил Ковальчук

Ранее Ковальчук рассказал о своих первостепенных задачах после вступления в должность врио губернатора региона.