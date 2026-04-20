Москва20 апр Вести.В России появится новый национальный туристический маршрут "Руси великое начало", который объединит достопримечательности и знаковые места Тульской, Рязанской и Калужской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую отделом экскурсий и туризма музея-заповедника "Куликово поле" Ольгу Каширину.

Маршрут будет запущен к 650-летию Куликовской битвы.

Хотелось бы, чтобы в рамках 650-летия Куликовской битвы каждый гражданин нашей страны смог побывать на Куликовом поле. И мы подумали, что в первую очередь такое путешествие могут совершить жители близлежащих регионов — Калуги, Москвы, Рязани, Липецка, Воронежа. Так родилась идея подготовить национальный маршрут приводит агентство слова своей собеседницы

Сражение русского войска, которое возглавил Дмитрий Донской, с армией Мамая произошло на Куликовом поле в 1380 году. Это событие стало одним из ключевых в истории России и является символом единства народа, сплоченности и стремления к свободе.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В программу вошли более 60 мероприятий.