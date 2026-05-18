Этап турнира "Куликовской битвы на шахматной доске" прошел в музее оружия в Туле

Москва18 мая Вести.В Тульском государственном музее оружия прошел 2-й отборочный турнир фестиваля "Куликовская битва на шахматной доске". Об этом сообщила ГТРК "Тула".

Первый этап фестиваля состоялся в апреле в тульском филиале музея-заповедника "Куликово поле". Второй этап проводился в ходе всероссийской акции "Ночь музеев". В соревновании приняли участие 64 шахматиста из Тульской области, Москвы, Калуги и Орла.

Финальный турнир пройдет на Куликовом поле 19 сентября во время празднования годовщины Куликовской битвы и Дня воинской славы России сказано в материале

В апреле губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что в Туле появится монумент "Защитникам Отечества во все времена", который будет установлен в рамках подготовки к 650-летию Куликовской битвы.

650-летие Куликовской битвы будет отмечаться в России в 2030 году. К этому времени запланированы масштабные мероприятия.

Великое сражение произошло в 1380 году. Именно эта дата считается днем рождения единого Русского этноса и появления государства Россия.