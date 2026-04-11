Москва11 апр Вести.В Туле к 650-летию Куликовской битвы появится монумент "Защитникам Отечества во все времена". Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в MAX.

Монумент установят перед строящимся стрелковым клубом возле парка "Патриот-Тула".

Памятник станет символом нерушимой связи поколений защитников Отечества - от воинов Дмитрия Донского до участников спецоперации говорится в сообщении

В конкурсном отборе победил председатель тульского отделения Союза художников России, скульптор Юрий Уваркин. В своей работе он объединил четыре эпохи воинской славы - от Куликовской битвы до героев наших дней.

Сражение между русским войском во главе с Дмитрием Донским и армией Мамая произошло на Куликовом поле в 1380 году. День победы в Куликовской битве отмечается ежегодно 21 сентября. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В программу вошли более 60 мероприятий.