В Курске открылась выставка "Судьба одна на всех"

Выставка ко Дню Победы открылась в Курске В Курске открылась выставка "Судьба одна на всех"

Москва5 мая Вести.5 мая в Курске в креативном кластере "Поток" открылась выставка "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается". Об этом сообщает сообщает корреспондент ИС "Вести".

Представленные на выставке экспонаты приехали из пяти различных музеев. Это Курский областной краеведческий музей, Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки, Музей Победы, Самарский областной художественный музей и Российский национальный музей музыки.

Идея выставки родилась далеко от Курска - в Самаре. Она не обычная. О войне сказано очень много, но я уверен, что здесь все найдут новое. Испытают сильные эмоции и чувства сказал губернатор Курской области Александр Хинштейн

На выставке представлены личные вещи солдат и офицеров Великой Отечественной войны, письма с фронта, медицинские инструменты военных лет, предметы повседневного фронтового быта. Один из разделов экспозиции - живопись и графика художников-фронтовиков, а также архивные фотографии и редкие экспонаты, ранее никогда не выставлявшиеся.

Много и работ курских художников, а также подлинных предметов из фондов курских музеев.