В выставке "Судьба одна на всех" в Курске участвуют пять музеев страны

Хинштейн: выставок с таким количеством музеев-участников в Курске еще не было В выставке "Судьба одна на всех" в Курске участвуют пять музеев страны

Москва5 мая Вести.В Курске в креативном кластере "Поток" прошло открытие выставки "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается". Масштабная экспозиция включает более 200 подлинных предметов, сообщает корреспондент ИС "Вести".

Выставка собрана на основе коллекций пяти музеев: Курского областного краеведческого музея, Курской картинной галереи имени А.А. Дейнеки, Музея Победы, Самарского областного художественного музея и Российского национального музея музыки при поддержке Минкультуры РФ.

Таких выставок в Курске раньше не было, чтобы одновременно объединилось сразу такое количеств музеев, и региональных, и федеральных сказал губернатор Курской области Александр Хинштейн

Среди экспонатов - картины, письма, хирургические инструменты, предметы быта и интерьера, форма времен Великой Отечественной войны. Есть зал, где размещены уникальные работы художников, сделанные во время Великой Отечественной войны, картины художников-фронтовиков. Также представлено большое количество документов, исторических реликвий.

В числе наиболее знаковых я бы отметил, конечно, концертное платье Клавдии Ивановны Шульженко, в котором она выступала здесь перед началом Курской битвы перед бойцами, и аккордеон, который принадлежал Константину Константиновичу Рокоссовскому отметил губернатор

Выставка имеет продуманную композицию, повествование, отметил Хинштейн. Визуальный ряд гармонично сочетается с аудиоматериалами. Куряне по достоинству оценят огромную работу, проделанную создателями экспозиции.