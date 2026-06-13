Площадь виноградников в России ежегодно расширяется на 5 тыс. га Патрушев: площадь виноградников в России достигла 113 тыс. га

Москва13 июн Вести.Площадь виноградников в России составляет около 113 тыс. гектаров. Каждый год этот показатель увеличивается на 5 тыс. гектаров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на открытии винного города "Белый мыс" в Геленджике.

На сегодняшний день уже порядка 113 тысяч гектаров насаждений у нас есть​​​. По 5 тысяч гектаров происходит прибавка каждый год – это достаточно значительные цифры отметил он

Патрушев подчеркнул, что государство оказывает винодельческой отрасли серьезную поддержку. В частности, напомнил он, в России был принят закон, позволяющий сфере развиваться, и разрабатываются меры регулирования этой области деятельности. Результат – на винных полках в магазинах.

Раньше не так много было отечественного вина на полке. Сейчас ситуация сильно поменялась, и мы достаточно уверенно смотрим вперед и понимаем, что наше виноделие будет развиваться отметил Патрушев

Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" открылся в Геленджике 13 июня. Вместе с ним свою работу в курортном городе начал музей основоположника российского виноделия, князя Льва Голицына.