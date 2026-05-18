Москва18 мая Вести.Музеи хранят не только память и образцы истории и культуры своего народа, своей территории, но и образцы памяти, культуры и культурного кода всего человечества. Об этом рассказал ИС "Вести" генеральный директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

Музей - это одна из самых важнейших общественных институций, которую человечество выработало. Не только нация, а человечество выработало с точки зрения сохранения своей культуры не только сохранение, но и передачи ее последующим поколениям ... Во многом это и отличает его от других живых существ, которые живут на планете Земля рассказал Левыкин

По его словам, создатели Исторического музея проявили исключительную дальновидность. Они осознавали, что музей должен служить хранилищем и витриной для всех граней истории русского народа, включая все народы, населявшие тогда Российскую империю. Эта основополагающая идея живет и развивается до сих пор.

То, что в руки музея передано, очень часто называют кодом нации. Я бы даже сказал, более широко - кодом человечества. Потому что наши музеи хранят не только память и образцы истории и культуры своего народа, своей территории, но и образцы памяти и вот этого культурного кода всего человечества… Достаточно зайти в Исторический музей, чтобы полностью понять, в чем состоит национальная идея нашей страны. Она как раз состоит в глубоком взаимодействии тех культур, которые существовали на ее территории, которые продолжают существовать. Вот это та идея, которая должна быть заложена в историю нашей страны, в истории наших народов рассказал Левыкин

18 мая отмечается Международный день музеев. В этот профессиональный и просветительский праздник многие музейные институции по всему миру традиционно проводят дни открытых дверей, бесплатные экскурсии и специальные программы

