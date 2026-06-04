Москва4 июнВести.В ДНР расширилась территория произрастания винограда. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Поменялись погодные условия, климат поменялся, и у нас, если только южная часть была пригодна, и то такая пограничная, наверное, территория для выращивания винограда, который, возможно использовать в виноделии, то сейчас территория ДНР расширена там, где климатические условия это позволяют. Поэтому развитие сельского хозяйства во всех проявлениях, все, что полезно, все, что создает экономическую перспективу, все это будем реализовыватьзаявил Пушилин
Ранее сообщалось, что площадь виноградников на Кубани за последние пять лет выросла на 10%. Сейчас виноградники в регионе занимают 34 тыс. гектаров.