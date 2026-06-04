Москва4 июн Вести.В ДНР расширилась территория произрастания винограда. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Поменялись погодные условия, климат поменялся, и у нас, если только южная часть была пригодна, и то такая пограничная, наверное, территория для выращивания винограда, который, возможно использовать в виноделии, то сейчас территория ДНР расширена там, где климатические условия это позволяют. Поэтому развитие сельского хозяйства во всех проявлениях, все, что полезно, все, что создает экономическую перспективу, все это будем реализовывать