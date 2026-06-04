Москва4 июн Вести.Футбольный клуб "Шахтер" медленно, но уверенно продвигается вперед. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он поделился, что в прошлом году клуб выиграл чемпионат Содружества.

Мы в прошлом году с Аэрофлотом подписали соглашение о финансировании академии футбольного клуба "Шахтер", детской академии. Послушайте, вот команда "Шахтер" наша медленно, но очень уверенно продвигается вперед. В прошлом году выиграли чемпионат Содружества, в этом году выступаем во второй лиге и тоже сейчас первая строчка в турнирной таблице сказал глава региона

Ранее Пушилин рассказал об успехах в виноградоводстве Донецкой Народной Республики. По его словам, площадь произрастания винограда в республике увеличилась.