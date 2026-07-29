Москва29 июл Вести.Низкое качество топлива на автозаправке можно распознать по нехарактерному запаху и наличию мути и осадка, объяснила кандидат технических наук, доцент кафедры "Химические технологии" Пермского национального исследовательского политехнического университета Анна Чучалина.

По ее словам, должны насторожить запах тухлых яиц, растворителя или ацетона. В таких случаях лучше не рисковать и отказаться от заправки своего транспортного средства.

Также необходимо обращать внимание на консистенцию.

Качественный бензин всегда прозрачен, без мути, взвесей и осадка – это прямое требование ГОСТа, а нежелательные примеси выдают себя визуально. Цвет значения не имеет: стандарт разрешает любое окрашивание, кроме зеленого и голубого. Ориентироваться нужно не на оттенок, а на чистоту жидкости. Если видны хлопья, расслоение или темный осадок – это верные признаки воды, тяжелых компонентов или грязи. Такое горючее однозначно некачественное отметила Чучалина, ее слова приводит пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ

При этом самые очевидные сигналы будет подавать автомобиль. В первую очередь, если машина сразу после АЗС начинает работать как-то иначе, дело может быть в горючем.

Среди признаков – проблемы с запуском, рывки при движении, стук, повышенный расход, нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, металлический звон и треск. При появлении перечисленных симптомов нужно сразу же обращаться к специалистам.

Однако, по словам ученой, при неярко выраженных проявлениях допускается осторожно доехать до проверенной заправки, залить большой объем топлива с высоким октановым числом, а после заменить фильтр и осмотреть свечи зажигания. Таким образом есть шансы свести ущерб к минимуму.