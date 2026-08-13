Как снизить расход топлива в машине Автоэксперт Серебряков: уход за свечами снизит расход топлива

Москва13 авг Вести.В беседе с NEWS.ru директор по послепродажному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков, рассказал, как снизить расход топлива в автомобиле.

В первую очередь для снижения расхода топлива необходимо обслуживать воздушный фильтр и свечи зажигания – именно они обеспечивают корректное смесеобразование и полное сгорание топлива. Также важно следить за состоянием шин: пониженное давление увеличивает деформацию шин при соприкосновении с дорожным покрытием и расход топлива. Рекомендуется регулярно менять масло в двигателе в соответствии с регламентом посоветовал Серебряков

Дело в том, что старое масло теряет смазывающие свойства, увеличивая трение и нагрузку на мотор. Дополнительно необходимо контролировать состояние топливной системы и углы установки колес.